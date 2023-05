Neumünster (ots) - Am gestrigen Abend, dem 11.05.2023 um 19.40 Uhr, wurde ein Feuer auf einem Recyclinghof in der Leinestraße in Neumünster gemeldet. An einer Maschine war vermutlich ein Akku in Brand geraten, dies führte zu einer starken Rauchentwicklung in einem der Gebäude. Durch die Rauchentwicklung erlitten vier Mitarbeiter des Recyclinghofs eine Rauchgasintoxikation, diese wurden von eingesetzten Rettungswagen ...

