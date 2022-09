PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Einfamilienhaus +++ VW Caddy gestohlen +++ Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht +++ Autofahrerin bei Unfall in Bad Soden verletzt +++ Verletzter Motorradfahrer bei Unfall auf A 66

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Hattersheim am Main, Mainzer Landstraße, 21.09.2022, 08.00 Uhr bis 11.30 Uhr

(pa)In Hattersheim wurde am Mittwoch in ein Wohnhaus eingebrochen. Zum Ziel der Täter wurde ein in der Mainzer Landstraße befindliches Einfamilienhaus. Zwischen 08.00 Uhr und 11.30 Uhr stiegen Unbekannte durch ein geöffnetes Fenster in das Haus ein, um die Räumlichkeiten anschließend nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Mit Schmuck und Münzen im Gesamtwert von einigen Tausend Euro verließen sie den Tatort schließlich unerkannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

2. VW Caddy gestohlen,

Bad Soden am Taunus, Altenhain, Geierfeld, 20.09.2022, 19.30 Uhr bis 21.09.2022, 06.15 Uhr

(pa)In Bad Soden Altenhain haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch einen Pkw gestohlen. Entwendet wurde ein weißer Volkswagen Caddy, der in einem Hinterhof in der Straße "Geierfeld" abgestellt gewesen war. Das rund 15.000 Euro teure Fahrzeug trug zuletzt Schilder mit einem polnischen Kennzeichen. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

3. Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht, Kriftel, Frankfurter Straße, 22.09.2022, gg. 00.20 Uhr

(pa)In Kriftel kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem versuchten Einbruch in einen Kiosk. Gegen 00.20 Uhr verschafften sich Unbekannte in der Frankfurter Straße gewaltsam Zugang in den Keller eines Kiosks. Die Täter lösten dabei jedoch eine installierte Alarmanlage aus, woraufhin die Einbrecher ohne Beute das Weite suchten. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter (06192) 2079 - 0 zu melden.

4. Autofahrerin bei Unfall in Bad Soden verletzt, Bad Soden, Königsteiner Straße, 21.09.2022, gg. 20.40 Uhr

(pa)In Bad Soden ereignete sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde und rund 20.000 Euro Sachschaden entstand. Gegen 20.40 Uhr befuhr ein 56-jähriger BMW-Fahrer die Königsteiner Straße stadteinwärts. Als der Mann nach links in die Hasselstraße abbiegen wollte, bemerkte er zu spät, dass diese aufgrund einer Baustelle aktuell nicht in diese Richtung befahren werden darf. Der Autofahrer stoppte daraufhin seinen Wagen, wobei er sich noch auf der Gegenfahrbahn der Frankfurter Straße befand. Eine die Frankfurt Straße stadtauswärts befahrende Audi-Fahrerin konnte trotz eines eingeleiteten Bremsmanövers eine Kollision mit dem BMW nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 18-jährige leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt. Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

5. Mehrere Verkehrskontrollen in Hofheim und Hattersheim durchgeführt, Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße / Hattersheim am Main, Schulstraße, Mittwoch, 21.09.2022, 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(ps)Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Hofheim führten am Mittwoch Verkehrskontrollen auf der Hattersheimer Straße in Hofheim und der Schulstraße in Hattersheim durch. Insgesamt durchfuhren über 900 Fahrzeuge die beiden Kontrollstellen, wovon 62 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen wurden.

Die durchgeführten Verkehrskontrollen zeigten auf, dass sich die meisten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten. Nur bei 15 kontrollierten Fahrzeugen musste ein Geschwindigkeitsverstoß geahndet werden. Bei den restlichen Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern wurden vor allem Gurt- und Handyverstöße beanstandet. Es mussten 28 Fahrzeuginsassen ohne angelegten Sicherheitsgurt und 8 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer mit Handy am Ohr festgestellt werden.

Autobahnpolizei

Motorradfahrer bei Unfall auf der A 66 verletzt, Hofheim, Bundesautobahn 66, Mittwoch, 21.09.2022, 19:20 Uhr

(wie) Am Mittwochabend wurde bei einem Auffahrunfall auf der A 66 bei Hofheim ein Motorradfahrer verletzt. Der 53-Jährige war mit einer Harley-Davidson auf dem rechten von drei Fahrstreifen der A 66 in Richtung Rüdesheim unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Diedenbergen stockte der Verkehr und eine davor fahrende 40-Jährige bremste ihren VW ab. Dies erkannte der Motorradfahrer offenbar zu spät und prallte gegen das Heck des VW. Der 53-Jährige wurde hierbei verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf 8.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell