Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230516-1-pdnms Drei schwerverletzte Personen nach Verkehrsunfall in Osterrönfeld

Osterrönfeld ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 15.05.2023 kam es gegen 21.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Osterrönfeld, Zum Hafen, bei dem drei Personen schwerverletzt wurden.

Der 21 jährige Fahrer und seine 21 jährige Beifahrerin befuhren in ihrem PKW Ford die Straße Zum Hafen in Osterrönfeld aus Richtung B 202 kommend in Richtung Kreisverkehr. In einem Kurvenbereich überholten sie ein unbeteiligtes Fahrzeug mit stark überhöhter Geschwindigkeit, der 21 jährige Fahrer verlor infolgedessen die Kontrolle über seinen PKW Ford und geriet in den Gegenverkehr.

Dort stieß der Ford mit einem Mercedes Benz frontal zusammen, der in entgegengesetzte Richtung unterwegs war.

Beide Fahrzeuge überschlugen sich und landeten nebeneinander auf der Bankette. Der Ford lag auf der Fahrerseite, der Mercedes lag auf dem Dach.

Alle drei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 60000 Euro.

Die Polizei in Rendsburg sucht noch nach weiteren Zeugen des Unfalls, sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell