Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230519-5-pdnms Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am 17.05.2023 um 17.05 Uhr kam es in der Friedrichstädter Straße in Rendsburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 14-jähriges Mädchen befuhr mit ihrem Fahrrad den Fußgängerweg aus Richtung Fockbeker Chaussee kommend in Richtung Eiderpark. Der Fahrer eines weißen Kleinwagens beabsichtigte den Parkplatz des Hagebaumarktes nach rechts in Richtung Fockbeker Chaussee zu verlassen. Hierbei übersah er die mit ihrem Fahrrad ankommende Person, so dass es zu einem Unfall kam. Dem Mädchen gelang es, sich noch zu halten, ohne zu stürzen. Der Fahrer entfernte sich, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Er fuhr auf die Friedrichstädter Straße und bog anschließend rechts auf die Fockbeker Chaussee ab. Die Radfahrerin klagte über Schmerzen an ihrem linken Bein. Die Rendsburger Polizei bittet um Zeugenhinweise zu diesem Unfall unter der Tel.: 04331/208450.

