POL-PDMT: Schwarzer BMW überholt rücksichtslos

Montabaur (ots) - Am 13.09.2022 in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 13:30 Uhr kam es in Montabaur in der Eschelbacher Straße zu einem Tageswohnungseinbruch. Unbekannte Täter hebelten die Wohnungstüre auf und entwendeten aus der Mietwohnung Bargeld. Zeugen, die in genanntem Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich unter 02602 - 92260 bei der Polizei Montabaur zu melden. Rückfragen bitte ...

