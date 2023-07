POL-BOR: Bocholt - Sinnlose Zerstörungswut

Reken (ots) - Tatort: Bahnhof Reken, Konrad-Adenauer-Straße; Tatzeit: 27.07.23, zwischen 08.00 und 18.00 Uhr; Am Donnerstag drangen noch unbekannte Einbrecher zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Konrad-Adenauer-Straße ein. Sämtliche Schränke und Schubladen wurden durchsucht Angaben zur möglichen Diebesbeute liegen noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in ...

mehr