Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: kla Sarstedt Verkehrsunfallflucht Am Boksberg

Hildesheim (ots)

Am Mi., 07.06.23 parkte tagsüber ein blauer Pkw VW Touran in Sarstedt auf dem Parkstreifen der Straße Am Boksberg . Als der Fahrer zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine frische Beschädigung am Kotflügel vorne links fest. Nach den bisherigen Feststellungen ist ein anderes, bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein-oder Ausparken gegen den VW gestoßen. Die Schadenshöhe an dem VW wird auf 800 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt, 05066-9850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell