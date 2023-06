Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsdiebstahl in den Wülfinger Kiosk

Hildesheim (ots)

(wol) Im Tatzeitraum zwischen Dienstag, dem 06.06.2023, 23:00 Uhr und Mittwoch, dem 07.06.2023, 07:00 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Kiosk-Geschäft in der Calenberger Straße 7 in Wülfingen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hebelten der oder die unbekannten Täter eine rückwärtige Tür des Kiosks auf und verschafften sich so Zugang zu dem Kiosk und einem Lagerraum. Aus den Räumlichkeiten wurden anschließend diverse Spirituosen, Zigaretten und die Kasse mitsamt den Einnahmen entwendet. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf circa 4000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in der Nähe des Tatortes wahrgenommen haben oder anderweitig Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel. 05068-9303-0) in Verbindung zu setzen.

