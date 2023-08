Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Gemeldeter Gasgeruch nicht bestätigt

VS-Schwenningen (ots)

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Riemenäckerstraße hat am Donnerstagabend, kurz vor 23 Uhr, über Notruf gemeldet, dass sie Gasgeruch wahrnehmen und es ihr nicht gut gehen würde. Die Feuerwehr Schwenningen rückte nach der Verständigung mit drei Fahrzeugen und 22 Wehrkräften zusammen mit einer Polizeistreife sowie einem Rettungswagen zu dem mutmaßlichen Gasaustritt aus, konnte dann aber bei den durchgeführten Messungen kein Gasleck feststellen. Da es der Bewohnerin womöglich wegen einer anderen Beeinträchtigung unwohl war, wurde diese vorsorglich durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht.

