Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen gesucht: Gefährliche Eingriffe in Stahle

Höxter (ots)

Bei Ermittlungen nach gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen.

Die Taten ereigneten sich bereits in der Nacht zu Pfingstmontag in der Höxteraner Ortschaft Stahle. In der Zeit zwischen Sonntag, 28.05.2023, um 20:00 Uhr und Montag, 29.05.2023, um 06:45 Uhr wurde in der Straße "Im Winkel" ein Gullideckel ausgehoben. Im gleichen Zeitraum wurde das Ortseingangsschild, welches an der Holzmindener Straße am Ortseingang Richtung Holzminden steht, samt Halterung aus der Verankerung gerissen und geklaut. Zudem wurden an dieser Örtlichkeit zwei Leitpfosten aus ihrer Verankerung gerissen und im Straßengraben entsorgt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtigte Wahrnehmungen festgestellt oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell