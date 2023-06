Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen in Warburg

Warburg (ots)

Am Freitagabend ereignete sich auf der B252 in Warburg im Einmündungsbereich der Zufahrt zur Autobahn 44 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 53-jährige Frau aus Erwitte fuhr mit ihrem PKW Mercedes von der A44 ab und wollte nach links auf die B252 in Richtung Warburg abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden 30-jährigen aus Kassel, welcher mit seinem Renault-Transporter in Richtung Volksmarsen fuhr. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Personen schwer verletzt und einem Klinikum in Kassel zugeführt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die B252 zeitweise voll gesperrt werden. / Doh

