POL-HX: Alkoholisiert hohen Sachschaden verursacht

Höxter (ots) - Schwer verletzt wurde eine 17-jährige Höxteranerin nach einem Unfall mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen, 30.05.2023, gegen 09:36 Uhr an einem Fußgängerüberweg, welcher sich in der Höxteraner Bachstraße, in Höhe eines dortigen Ärztehauses, befindet. Die 17-jährige fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrer Mofa Richtung Bahnhof. Hinter ...

