Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auf wartende Mofafahrerin aufgefahren

Höxter (ots)

Schwer verletzt wurde eine 17-jährige Höxteranerin nach einem Unfall mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen, 30.05.2023, gegen 09:36 Uhr an einem Fußgängerüberweg, welcher sich in der Höxteraner Bachstraße, in Höhe eines dortigen Ärztehauses, befindet. Die 17-jährige fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrer Mofa Richtung Bahnhof. Hinter ihr fuhr eine 65-jährige Höxteranerin mit ihrem schwarzen Renault in die gleiche Richtung In Höhe des Fußgängerüberweges hielt die Mofafahrerin an, da sie hier verkehrsbedingt warten musste. In diesem Moment fuhr die Renaultfahrerin gegen das Mofa und die 17-jährige fiel mit diesem auf die Straße.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. /buc

