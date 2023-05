POL-HX: Verkehrsunfall mit einer verletzten Frau

Warburg (ots) - In der Nacht zu Pfingstsonntag, den 28. Mai 2023, hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einem Lokal in der Marktstraße in Warburg auf. Das Fenster wurde hierdurch beschädigt. Aus dem Lokal entwendete die Täter Lebensmittel im Wert eines zweistelligen Euro-Bereichs. Wer Hinweise zu dieser Tat machen kann, meldet diese bitte an die Polizei in Höxter unter 05271/962-0. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und ...

mehr