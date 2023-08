Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Geldbörse im Zug geraubt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Vorfall im RE 2 machen können. Nach einer kurzen Rangelei wurde einem 17-Jährigen aus Dorsten die Geldbörse gestohlen. Passiert ist das Ganze am späten Montagnachmittag, gegen 17.25 Uhr, kurz bevor der Zug in Haltern am See angekommen war. Der 17-Jährige war von Recklinghausen nach Haltern unterwegs. Als der Jugendliche von seinem Sitz aufstehen wollte, wurde sein Sitznachbar handgreiflich. Der 17-Jährige konnte sich losreißen und aussteigen. Er blieb unverletzt, musste allerdings feststellen, dass seine Geldbörse weg war. Am nächsten Tag (Dienstag) erstattete er Anzeige bei der Polizei. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 Jahre alt, bekleidet mit weiß/beiger Joggingjacke, schwarzer Jogginghose, roten NIKE Turnschuhen. Er hatte mittellange dunkle Dreadlocks. Außerdem soll er "schlechtes deutsch" gesprochen haben und verschwitzt gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen machen können - möglicherweise ist auch Jemandem etwas auf der Zugfahrt aufgefallen, das bei den Ermittlungen helfen könnte. Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

