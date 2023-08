Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei Fahrradfahrer nach Zusammenstoß leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 16 Uhr auf dem Bachstelzenweg zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Eine 24-jährige Marlerin war auf dem Bachstelzenweg in westliche Fahrtrichtung unterwegs und stieß mit einem 8-jährigen Marler zusammen, der gerade aus einer Einfahrt kam und auf die Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide leichte Verletzungen, wobei die Frau zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell