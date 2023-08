Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruchdiebstähle

Recklinghausen (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen brachen Unbekannte in ein Geschäft an der Kunibertistraße ein. Über eine Tür gelangte sie ins Innere des Ladens, wo sie einen Safe aufbrachen und das enthaltene Geld entnahmen. Innerhalb des gleichen Tatzeitraums kam es in einem anderen Geschäft zu einem weiteren Einbruchdiebstahl. Hier öffneten die Täter ebenfalls eine Tür, bevor sie im Inneren einen Safe gewaltsam öffneten. Sie entwendeten das Bargeld und flüchteten erneut unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

