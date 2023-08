Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht aus vergangener Woche. Am Mittwoch, 02. August, wurde auf dem Rewe-Parkplatz an der Rentforter Straße ein schwarzer Hyundai Tucson angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Verursacher-Fahrzeug möglicherweise um einen grauen Pkw, das Auto müsste an der Beifahrerseite beschädigt sein. Der Hyundai wurde an der Fahrerseite beschädigt. Die Reparatur wird schätzungsweise etwa 3.000 Euro kosten. Der Wagen stand direkt am dortigen Zebrastreifen - zwischen 10.20 Uhr und 10.40 Uhr. Wer in dieser Zeit etwas beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800/2361 111 zu melden.

