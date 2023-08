Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahndung mit Fotos nach versuchtem Einbruch

Recklinghausen (ots)

Drei unbekannte Tatverdächtige versuchten am 28.04.2023 gegen 14:15 Uhr mutmaßlich in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Karl-Englert-Straße einzubrechen. Eine Anwohnerin beobachtete die Personen teilweise vor dem Gebäude. Ihr kam das Verhalten merkwürdig vor. Im weiteren Verlauf rannten die drei weg, als sie bemerkten, dass sie beobachtet wurden. Es blieb bei einem Einbruchsversuch. Eine Zeugin konnte Fotos von den flüchtenden Tatverdächtigen machen.

Fotos der Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/111995

Wer kann Hinweise zu den Tatverdächtigen geben?

Hinweistelefon: 0800 2361 111

