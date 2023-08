Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Recklinghausen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, wurden am Montagabend drei Hertener, im Alter von 15 und 19 Jahren, leicht verletzt. Die beiden 19-Jährigen wurden zur weiteren Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Angaben war die Schlägerei gegen 18 Uhr in der Innenstadt, an der Ecke Vitusstraße/Ewaldstraße ausgebrochen. Kurz vor Eintreffen der Polizei rannten mehrere Beteiligten davon. Neben den drei Verletzten, trafen die Beamten am Kreisverkehr noch zwei Tatverdächtige (14, 15) an, die die Verletzten geschlagen haben sollen. Die Beiden kommen ebenfalls aus Herten. Die Kollegen stellten im Weiteren zwei Holzlatten und ein Käsemesser sicher. Die Gegenstände fanden sie an der Ecke Vitusstraße/ Ewaldstraße, teils in einem Gebüsch. Ob diese auch bei der Auseinandersetzung eine Rolle spielten, werden die anschließenden Ermittlungen der Kripo klären. Wer noch etwas zu der Auseinandersetzung beitragen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (Tel. 0800 2361 111).

