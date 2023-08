POL-RE: Dorsten: Ein Verletzter bei Unfall auf Halterner Straße

Recklinghausen (ots) - Bottrop Zwei bislang unbekannte Frauen hebelten am Freitag gegen 13:20 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Poststraße auf. Sie durchsuchten die Räume nach Beute und nahmen Bargeld und eine Videokamera mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die beiden Frauen konnten mittels Sicherheitskamera aufgezeichnet werden. Personenbeschreibungen: 1. Tatverdächtige: ...

