POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Zwei bislang unbekannte Frauen hebelten am Freitag gegen 13:20 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Poststraße auf. Sie durchsuchten die Räume nach Beute und nahmen Bargeld und eine Videokamera mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die beiden Frauen konnten mittels Sicherheitskamera aufgezeichnet werden.

Personenbeschreibungen: 1. Tatverdächtige: 18-25 Jahre alt, dunkle Haare zum Zopf zusammengebunden, dunkle Augen, "buschige" Augenbrauen, normale bis leicht kräftige Statur, bekleidet mit weißem T-Shirt, dunkler Jeans, trug einen hellen Pulli um die Hüfte gebunden, weiße Umhängetasche 2.Tatverdächtige: 35-45 Jahre alt, dunkle Haare zum Dutt gebunden, kräftige Statur, lilafarbene Strickjacke, blauweißer Rock

Unbekannte brachen am Wochenende in eine Schule an der Karl-Englert-Straße ein, entwendeten nach bisherigem Kenntnisstand jedoch nichts. Um in das Schulgebäude zu gelangen schlugen sie ein Loch in eine Scheibe, damit sie hindurchgreifen und das Fenster öffnen können und entglasten ein weiteres Fenster komplett. Im Inneren versuchten sie eine Tür zum Flur aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Sie flüchteten unerkannt. Der Einbruch wurde am Montagmorgen bemerkt und angezeigt.

Castrop-Rauxel

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür an der Wasserwerkstraße auf. In der Wohnung durchsuchten sie die Räume nach Beute und öffneten gewaltsam einen Tresor. Mit Münzen als Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in den Musikraum einer Schule an der Bahnhofstraße. In dem Gebäude wurde nach ersten Erkenntnissen nichts weiter beschädigt und auch keine Beute gemacht. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Marl

Im Marler Stern schlugen zwei Unbekannte am Sonntagabend (ca. 20 Uhr) die Scheibe eines Selbstbedienungsautomaten ein. Aus dem Automaten nahmen sie eine nicht weiter bekannte Menge an E-Zigaretten mit und flüchteten in Richtung Busbahnhof. Ein Zeuge hatte die beiden Männer beobachtet und das Sicherheitspersonal informiert. Eine Beschreibung der Tatverdächtigen liegt nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

