POL-RE: Marl: Brennende Mülltonne - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Gerätehaus der Feuerwehr Marl-Hamm an der Nordstraße brannte am Sonntag kurz nach Mittnacht eine Mülltonne. Der Brand wurde durch eine 16-Jährige und einen 18-Jährigen bemerkt und gemeldet. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer. Die Tonne stand an der Gebäudewand, hier entstand zusätzlicher Sachschaden.

Angaben zur Ursache können noch nicht gemacht werden. Die Schadenshöhe steht ebenfalls noch nicht abschließend fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

