POL-BO: Geöffneter Briefkasten: Kripo sucht Zeugen

Herne (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 6. und 7. September, kam es in Herne-Mitte zu einem Kfz-Diebstahl, bei dem ein hochwertiger SUV der Marke Mercedes entwendet wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben sich gegen 0.55 Uhr drei Personen mit Baseballcaps dem Fahrzeug genähert, das an der Vinckestraße im Bereich des Herner Stadtgartens geparkt ...

