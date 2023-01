Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mann nach Beleidigung und Bedrohung von Rettungskräften im Gefängnis #polsiwi

Netphen- Dreis-Tiefenbach (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (10.01.2023) hat eine Rettungswagenbesatzung die Polizei um Hilfe gerufen. Das Rettungsteam, welches nicht im Einsatz war, stand vor einer Ampel, als ein Fußgänger gegen den Außenspiegel schlug. Als die Besatzung das Fenster öffnete, stieß der Mann Beleidigungen und Bedrohungen aus. Danach verschwand er. Kurze Zeit später traf er erneut auf die RTW-Besatzung, die ihn auf sein Verhalten ansprach. Dabei versuchte er einen Rettungssanitäter zu schlagen, was jedoch misslang. Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen eine Anzeige wegen Beleidigung, Bedrohung und wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war das Motiv des Angreifers, dass der Rettungswagenfahrer zu dicht am Gehweg gefahren sein soll. Bei der Überprüfung des Angreifers stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen ihn bestand. Für den Mann ging es vom Einsatzort direkt ins Gefängnis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell