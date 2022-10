Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressebericht der PI Eichsfeld vom 02.10.2022

Verkehrsgeschehen:

Einen Sachschaden von ca. 11.000,-EUR verursachte die 33jährige Fahrerin eines Pkw Ford Fiesta, als sie am 25.09.2022 / 14:40 Uhr in Bischofferode vom Ellernweg kommend nach rechts in die Holunger Straße einbiegen wollte. Die Fahrerin übersah den vorfahrtsberechtigten von links kommenden Pkw Skoda Kamiq, der von einer 50jährigen Fahrerin geführt wurde. Beide Fahrzeuge kollidierten, Personen wurden nicht verletzt.

Am 01.10.2022 / 03:15 Uhr stellten Beamte während der Streifenfahrt an der Kreuzung der K 228 / L 1009 das Fahrzeug eines Abschleppdienstes fest, welcher gerade dabei war, einen blauen Renault Clio aufzuladen. Dieser wies Unfallspuren auf. Der Fahrzeugführer gab vor, aus Neuendorf kommend nach rechts auf die L 1009 gefahren zu sein. Dabei versuchte er, einem im Kreuzungsbereich befindlichen Reh auszuweichen, verlor die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr in den Straßengraben, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer des Renault ein Atemalkoholwert von 1,14 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt sowie die entsprechende Anzeige gefertigt.

Am 01.10.2022 / 20:10 Uhr befuhr der 24jährige Fahrer eines roten VW Polo die L 1074 von Lenterode kommend in Richtung Uder. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer des Pkw wegen unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.500,-EUR. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer ein Atemalkoholwert von 1,2 Promille festgestellt. Auch hier wurde der Führerschein beschlagnahmt, eine Blutentnahme veranlasst und entsprechende Anzeige erstattet.

Am 30.09.2022 / 16:00 Uhr wurde auf der B 247, ca. 1,5 km vor der Ortslage Kallmerode, aus Dingelstädt kommend, der 30jährige Fahrer eines Kleinkraftrad-Rollers wegen seiner auffälligen Fahrweise angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt.

Straftaten:

Am 01.10.2022 / 13:00 Uhr versuchten zwei unbekannte Täter, eine 77jährige Geschädigte aus Steinheuterode mittels "Schockanruf" zur Zahlung von 45.000,-EUR zu bewegen. Die Täter meldeten sich bei ihr auf dem Festnetzanschluss und gaben vor, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur die Zahlung einer Kaution das Aussetzen der Haft ermöglichen würde. Eine Zahlung erfolgte nicht.

