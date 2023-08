POL-RE: Castrop-Rauxel: Nach tödlichem Unfall - weiterer Zeuge gesucht

Recklinghausen (ots) - An der Kirchstraße verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Schaden von etwa 2.000 Euro an einem geparkten Auto. Der weiße Audi mit E(ssener) Kennzeichen wurde links vorne beschädigt. Der Audi stand am Sonntag von etwa 1 Uhr bis 20 Uhr am rechten Fahrbahnrand. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

