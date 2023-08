Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Recklinghausen/Bottrop: Start des zweiten Jahrgangs "Fachoberschule Polizei"

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Nach einer sehr erfolgreichen Premiere des ersten Jahrgangs "Fachoberschule Polizei" starteten am heutigen Montag 28 Schülerinnen und Schüler am Kuniberg Berufskolleg in Recklinghausen über den 2022 geschaffenen Bildungsgang in die Polizei NRW in die zweite Runde. Seit dem vergangenen Jahr können Jugendliche über die Fachoberschule das "Fachabitur Polizei" erlangen.

Landesweit konnten sich 551 von rund 3.000 Bewerberinnen und Bewerber für einen der begehrten Plätze an einem von jetzt 15 Berufskollegs durchsetzen. Im vergangenen Jahr standen zunächst elf Berufskollegs und 341 Plätze zur Verfügung. Schon früh stand fest - glückt das Experiment, werden die Zahl der Standorte und damit die Zahl der begehrten Plätze erhöht.

"Dass in diesem Jahr noch mehr jungen Menschen die Möglichkeit gegeben wird, diesen spannenden, herausfordernden aber auch zukunftssicheren Beruf zu ergreifen, begrüße ich sehr", sagt Recklinghausens Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Die Erfahrungen mit dem ersten Jahrgang haben gezeigt, dass es genau der richtige Schritt war, auch über einen mittleren Schulabschluss oder der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe, Zugang zum dualen Studium bei der Polizei NRW zu bekommen", so die Polizeipräsidentin weiter.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Fachoberschule Polizei kann, bei weiterhin bestehender körperlicher und charakterlicher Eignung, das duale Studium an der Fachhochschule für Polizei und Verwaltung angehängt werden, mit dem Ziel, als Polizeikommissarin bzw. Polizeikommissar in NRW zu arbeiten.

In den vergangenen 12 Monaten waren die Schülerinnen und Schüler in fast allen Bereichen der Polizei im Polizeipräsidium Recklinghausen in umfangreichen Praktika unterwegs.

"In den vergangenen Monaten habe ich junge Menschen erlebt, die voller Eifer und Leidenschaft in meiner Behörde unterwegs waren. Gleichzeitig ist die wissbegierige Art der Schülerinnen und Schüler auch bei den Kolleginnen und Kollegen während der Praktika sehr gut angekommen", resümiert Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Besonders beeindruckt hat mich, dass manche einen wirklich sehr langen Anfahrtsweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Kauf nehmen - diese jungen Menschen wollen wirklich Polizistin oder Polizist werden", so die Behördenleiterin weiter.

Im ersten von insgesamt zwei Jahren Schulzeit sind die Jugendlichen an drei Tagen der Schulwoche als Praktikantinnen und Praktikanten in den verschiedenen Bereichen des Polizeipräsidiums Recklinghausen unterwegs. Die anderen beiden Schultage, sowie das gesamte zweite Schuljahr, finden am Kuniberg Berufskolleg statt. Hier werden dann unter anderem Rechtsfächer und Staatslehre unterrichtet.

Die verschiedenen Praktikumsstellen des Einstellungsjahrgangs 2022 können auch auf den Socialmedia-Kanälen des Polizeipräsidiums Recklinghausen unter der Rubrik "Next Level" verfolgt werden.

Weitere Informationen zu den Zugangsvoraussetzungen finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.genau-mein-fall.de/nextlevel/

Anmerkung zum Foto: Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen und Schulleiterin Michaela Korte (zusammen in der Bildmitte). Ebenfalls dabei: weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell