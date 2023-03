Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Einbruch in einen Kindergarten

Am Wochenende durchwühlten Unbekannte ein Gebäude in Ehingen.

Ulm (ots)

Am Sonntagnachmittag meldete eine Zeugin den Einbruch in der Hopfenhausstraße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, hebelten Unbekannte zwischen Freitag 14 Uhr und Sonntag 15 Uhr eine Terrassentür auf. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten. An einem weiteren Gebäude des Kindergartens wurde ein Kellerfenster aufgebrochen. Auch dort suchten die Einbrecher nach Beute. Sie fanden wohl geringe Mengen Bargeld. Die Polizei sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Die Ermittler fragen:

- Wer hat zwischen Freitag und Sonntag verdächtige Personen im Bereich der Hopfenhausstraße gesehen? - Wer hat zwischen Freitag und Sonntag verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Hopfenhausstraße gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07391/5880 zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Mechanische Sicherungen sollten bei der Sicherungsplanung an erster Stelle stehen. Sie sind die wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Einbruchschutz. Alarmanlagen bieten einen wichtigen zusätzlichen Schutz. Für Einbrecher wird das Risiko, nach einem Alarm entdeckt zu werden, dadurch wesentlich erhöht. Darüber hinaus hat für manche Täter schon das Vorhandensein einer Alarmanlage eine abschreckende Wirkung. Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie die Broschüren der Polizei. Diese Broschüren gibt es auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

