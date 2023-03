Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Einbrecher macht Beute

Von Samstag auf Sonntag drang ein Unbekannter in ein Gebäude in Schwendi ein.

Zwischen 23.30 und 7 Uhr gelangte ein Unbekannter auf das Grundstück in der Schillingstraße. Zunächst versuchte er eine Tür aufzuhebeln. Das misslang. Auf seiner Suche nach einem weiteren Zugang entdeckte er wohl ein gekipptes Fenster. Durch dieses gelang er ins Innere. In den Büroräumlichkeiten durchwühlte er die komplette Einrichtung. Dort fand er Schmuck und Bargeld. Unerkannt gelang ihm die Flucht. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Laupheimer Polizei nahm die Ermittlungen auf.

In der dunklen Jahreszeit steigt die Zahl der Einbrüche erfahrungsgemäß wieder. Die Polizei geht mit verstärkten Streifen und Kontrollen, einer eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe und intensivierter Spurensicherung dagegen vor. Sie empfiehlt, sich gegen Einbruch zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, kompetent und produktneutral welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de

