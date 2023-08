Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Vier Leichtverletzte nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Eine 23-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel wollte am Montagnachmittag, gegen 14:15 Uhr, von einer Parkfläche aus in die Bladenhorster Straße einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem von links kommenden 51-jährigen Autofahrer aus Castrop-Rauxel auf der Bladenhorster Straße. In seinem Auto fuhren eine 49-Jährige und ein 15-Jähriger mit. Alle vier Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war allerdings nicht erforderlich.

Bei dem Unfall entstand außerdem 5.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell