Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: VW Passat bei Unfallflucht beschädigt

Recklinghausen (ots)

Auf der Hochstraße ist am Montag ein grauer VW Passat angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher ist weggefahren, ohne sich zu kümmern. Der Schaden am Passat wird auf 3.000 Euro geschätzt. Das Auto parkte zwischen 7.30 Uhr und 16.05 Uhr auf dem dortigen Krankenhaus-Parkplatz - die Schäden befinden sich an der linken Fahrzeugseite. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, wird gebeten, das zuständige Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

