Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Radarwarngerät Im Fahrzeug

Achern (ots)

Am Dienstagnachmittag entdeckten die Polizeibeamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch bei einer Fahrzeugkontrolle ein angebrachtes Radarwarngerät im Fahrzeug eines Mannes. Der Honda-Fahrer sei auf der Fautenbacher Straße von Achern aus kommend in Richtung Fautenbach unterwegs gewesen. Das Radarwarngerät wurde an der Lenkstangenverkleidung im Fahrzeug angebracht und war betriebsbereit. Die Polizeibeamten sorgten für die Sicherstellung des Geräts. Gegen den Mann wurde eine Anzeige aufgrund der begangenen Ordnungswidrigkeit bei der zuständigen Bußgeldstelle erhoben, die eine Geldstrafe und einen Punkt in Flensburg zur Folge hatte.

/se

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell