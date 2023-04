Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, A5 - A5 nach Kollision kurzzeitig komplett gesperrt

Willstätt, A5 (ots)

Eine Kollision auf der A5 in Richtung Karlsruhe hat am Freitagmittag in Höhe Willstätt zu Behinderungen und einem Sachschaden von etwa 12.000 Euro geführt. Ob oder wie viele Personen hierbei leicht verletzt wurden, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl. Nach bisherigen Feststellungen ist der Fahrer eines Citroen gegen 12:20 Uhr aus noch unklarer Ursache vom mittleren auf den linken Fahrstreifen geraten und dort mit einem Mitsubishi zusammengestoßen. Ein nachfolgender Opel ist durch das Überfahren von Trümmerteilen ebenfalls beschädigt worden. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die A5 kurzzeitig komplett gesperrt werden. Während der Unfallaufnahme beschränkte sich die Sperrung auf die rechte Fahrspur. Um 14 Uhr war die Unfallstelle schließlich geräumt. An der Unfallstelle waren zwei Rettungswagen im Einsatz.

/wo

