POL-OG: Mahlberg, A5 - Autotransporter in Schlangenlinien unterwegs

Kehl (ots) - Beamte des Polizeireviers Kehl sind am Donnerstagnachmittag zu einem versuchten Wohnungseinbruch in die Straße "Im Sand" gerufen worden. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein bislang unbekannter Einbrecher versucht, innerhalb der vergangenen Woche in das Gebäude einzudringen. Hebelspuren an der Eingangstür hinterließen deutliche Abdrucke des unvollendeten Vorhabens. Der angerichtete Sachschaden ...

