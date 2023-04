Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Missglücktes Überholmanöver

Offenburg, A5 (ots)

Bei einem Unfall am Freitagvormittag auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Offenburg sind zwei Fahrzeuge nach einem missglückten Überholmanöver von der Fahrbahn abgekommen und mussten abgeschleppt werden. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde von Kräften des Rettungsdienstes zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Feststellungen wollte die Fahrerin eines Tesla gegen 10 Uhr einen auf der mittleren Fahrspur befindlichen VW Mulitvan überholen. Hierbei sei sie wieder zu früh eingeschert und habe zur Korrektur ihres mutmaßlich fehlerhaften Fahrverhaltens eine starke Lenkbewegung nach links vollzogen. In der Folge krachte sie in die Betonleitwand, wurde von dort abgewiesen und kam abseits der dreispurigen Fahrstrecke im Grünen zum Stillstand. Parallel hierzu leitete der Fahrer des Multivan eine Gefahrenbremsung ein, zog seinerseits nach rechts, um eine drohende Kollision zu vermeiden. Auch er kam von der Fahrbahn ab, blieb aber nach derzeitigen Erkenntnissen, wie seine beiden Mitfahrer unversehrt. Zur einer Berührung der beiden Autos ist es nicht gekommen. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die rechte Fahrspur gesperrt, wodurch sich ein Stau von etwa zwei Kilometern bildete. Die Unfallstelle war gegen 11:45 Uhr wieder geräumt. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf rund 40.000 Euro geschätzt.

/wo

