Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Verkehrsschild abgeschraubt und auf die Straße gelegt, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Weil Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Wegweiser abschraubten und in unmittelbarer Nähe des dortigen Kreisverkehrs auf die Hauptstraße legten, musste eine Autofahrerin ihre Fahrt gegen 1:15 Uhr stoppen und die Polizei anrufen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde das Verkehrsschild - der Richtungsweiser "Biberach/Steinach/Unterentersbach/Oberentersbach" vor dem Kreisverkehr von Biberach kommed - von seiner Halterung abgeschraubt und an der genannten Stelle auf die Fahrbahn gelegt. Glückerweise kam es dabei zu keinem Verkehrsunfall. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben nun Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme bei den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Rufnummer 07832 97592 - 0 gebeten.

