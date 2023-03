Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann wehrte Angriff von drei Räubern ab - Polizei bittet um Hinweise

Crivitz (ots)

Ein Mann hat am Mittwochabend in Crivitz erfolgreich drei Räuber in die Flucht schlagen können. Allerdings erlitt das 25-jährige Opfer im Zuge eines körperlichen Angriffs leichte Verletzungen. Nahe der Eisenbahnbrücke in der Trammer Straße sollen drei Unbekannte gegen 19 Uhr versuchet haben, den 25-Jährigen, der als Fußgänger unterwegs war, auszurauben. Einer der Täter soll das Opfer mit einem Messer bedroht und dessen Smartphone sowie Bargeld gefordert haben. Ein zweiter Tatverdächtiger soll das Opfer unmittelbar attackiert und geschlagen haben. Das Opfer leistete eigenen Angaben zufolge massive Gegenwehr, worauf die drei Räuber vom 25-Jährigen abließen und anschließend flüchteten. Es ist den Erkenntnissen zufolge davon auszugehen, dass einer der drei Tatverdächtigen im Zuge der Auseinandersetzung Verletzungen im Gesicht erlitt. Bei den Tatverdächtigen soll es sich augenscheinlich um Jugendliche bzw. Heranwachsende im scheinbaren Alter zwischen 15 und 20 Jahren gehandelt haben. Einer der Täter soll mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) ermittelt jetzt wegen versuchten Raubes und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zu den Tatverdächtigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell