POL-OG: Lahr - Widerstand gegen Polizeibeamte und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes

Ohlsbach, Offenburg (ots) - Eine wilde Verfolgungsfahrt von Hinterohlsbach durch Waldwege in Richtung Zell-Weierbach hat am Donnerstagabend eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg in Atem gehalten. Schlussendlich verunfallte der flüchtende Peugeot mit seinem 49-jährigen Fahrer nach rund 1,5 Kilometer Verfolgung und überaus riskanter Fahrt im Bereich der Rohrweiher-Hütte. In einer scharfen abschüssigen ...

