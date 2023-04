Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Stundenlange Suche nach Junge erfolgreich

Lahr (ots)

Die Suche nach einem Jungen hat am Donnerstag ein gutes Ende genommen. Dazwischen lagen für die Angehörigen jedoch lange Stunden des Bangens. Der 10-Jährige sollte gegen 12:30 Uhr von seiner Mutter an seiner Schule abgeholt werden. Auf dem dortigen Parkplatz fand die Mutter jedoch lediglich den Schulranzen ihres Sohnes vor. Nachdem eigene Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte nicht erfolgreich waren, wurde die Polizei eingeschaltet. Die Suche unter Einbindung von Personenspürhunden und eines Polizeihubschraubers führte zunächst auch nicht zum Auffinden des Schülers. Gegen 20:30 Uhr dann Entwarnung. Der 10-Jährige konnte von seinem Großvater in der Toilette eines Nebengebäudes der Schule unversehrt aufgespürt werden. Dort hatte sich der Junge nach einem mutmaßlichen Streit in der Schule versteckt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell