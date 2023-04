Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Einbruch gescheitert

Kehl (ots)

Beamte des Polizeireviers Kehl sind am Donnerstagnachmittag zu einem versuchten Wohnungseinbruch in die Straße "Im Sand" gerufen worden. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein bislang unbekannter Einbrecher versucht, innerhalb der vergangenen Woche in das Gebäude einzudringen. Hebelspuren an der Eingangstür hinterließen deutliche Abdrucke des unvollendeten Vorhabens. Der angerichtete Sachschaden beziffert sich auf etwa 400 Euro. Die Ermittler haben ein Strafverfahren wegen eines versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl eingeleitet.

