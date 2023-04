Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Trunkenheitsfahrt in Thalexweiler

Lebach-Thalexweiler (ots)

Am 15.04.2023, gegen 14:20 Uhr wurde hiesiger Dienststelle gemeldet, dass ein Pkw auf der L 145 in Fahrtrichtung Steinbach in Schlangenlinien geführt werde. Der 59 Jahre alte, männliche Fahrzeugführer konnte in Thalexweiler festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Er hatte dem Alkohol zugesprochen und es wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

