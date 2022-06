Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer schwer verletzt

Saalfeld (ots)

Am Freitag gegen 11:15 Uhr befuhr ein 71-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem Radfahrstreifen die Geraer Straße in Saalfeld aus Richtung Gorndorfer Straße kommend in Richtung Unterwellenborn. Ein 53-jähriger befuhr mit seinem PKW Skoda die gleiche Strecke, versetzt hinter dem Radfahrer. Als der Radfahrer auf Höhe der 2. Ein-/Ausfahrt der Tankstelle war, bog dieser ohne Richtungszeichen oder ähnlichem Verhalten nach links über die Fahrbahn in Richtung Tankstelle ab. Der Skoda fuhr in diesem Moment parallel zum Fahrrad und hielt aufgrund der unsicheren Fahrweise des 71-Jährigen einen grösseren Seitenabstand ein. Als der Radfahrer unvermittelt abbog, konnte der Skodafahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und es kam zum Zusammenstoss. Der 71-Jährige musste schwer verletzt in die Thüringenklinik verbracht werden und an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehr als 2.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell