Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Hünfeld - Zeugenaufruf

Hünfeld (ots)

Am Montag (28.11.2022) kam es gegen 16.35 Uhr es auf der K 149 bei Burghaun-Steinbach, kurz hinter dem Steinbacher Friedhof, im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher fuhr aus Richtung Gruben kommend in Richtung Steinbach und kam in einer langgezogenen Linkskurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit über die Fahrbahnmitte hinaus. Hierbei berührten sich die linken Außenspiegel des abkommenden Fahrzeugs mit dem entgegenkommenden Pkw VW Golf eines 30-jährigen Fahrers aus Hünfeld. Am Pkw VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug des Unfallverursachers müsste ebenfalls einen Schaden am linken Außenspiegel davongetragen haben. Bei dem flüchtigen Unfallverursacher soll es sich vermutlich um einen grauen Pkw Audi A4 handeln, der eine auffällige schwarze Motorhaube hat.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/9658-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell