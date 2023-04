Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Apolda

Apolda (ots)

In der Nacht vom 14.04.2023 gegen 22:10 Uhr zum 15.4.2023, 07:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen privaten Lagerraum eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße in Apolda. Hier brachen der oder die bislang unbekannten Täter die Tür zu diesem Lagerraum mittels bislang unbekannten Tatwerkzeug auf und entwendeten daraus anschließend insgesamt drei E- Bikes, eine Gitarre und eine Musikbox im Wert von insgesamt etwa 8200 Euro. Hinweise auf Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei dankend entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell