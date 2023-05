POL-PPRP: Baumaschinen aus Transporter gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Zwischen dem 25.05.2023, 12 Uhr, und dem 29.05.2023, 9 Uhr, stahl eine bislang unbekannte Person eine Blumenschale. Diese stand auf einem Friedhofsgrab in Oggersheim (Albin-Fleck-Platz). Sie haben den Diebstahl beobachtet oder können etwas zum Verbleib der Blumenschale sagen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

