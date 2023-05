POL-PPRP: Unbekannter raubt Fahrrad

Ludwigshafen (ots) - Eine Scheibe des Mazda einer 63-Jährigen wurde am 29.05.2023 zwischen 10 Uhr und 18 Uhr eingeschlagen. Das Auto stand zur fraglichen Zeit auf einem Parkplatz in der Maximilianstraße. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

