Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Erheblich alkoholisiert...

Ludwigshafen (ots)

... war am späten Montagabend (29.05.2023) der Fahrer eines Rollers in der Schillerstraße unterwegs. Ein Anwohner hatte den Roller zunächst in den Hinterhof des Anwesens einfahren hören. Der Mann war ihm dann aufgefallen, da ihm sein Roller beim Abstellen umfiel und er sich im Anschluss schwankenden Ganges entfernte. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den 53-Jährigen in der Geistgasse antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. In der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell