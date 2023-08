Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Wer kennt diesen Mann?

Geldern (ots)

Am 21. Februar 2023 gegen 12:00 Uhr wurde einer Frau nach ihrem Einkauf in einem Supermarkt die Geldbörse gestohlen. Mit der Bankkarte aus dem Portmonee versuchte eine unbekannte Person kurz darauf, in einer Bankfiliale an der Grunewaldstraße Bargeld abzuheben. Der Mann wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, die Bilder sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/111460

Die Polizei fragt nun: Wer kennt den abgebildeten Mann? Hinweise zu seiner Identität werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell