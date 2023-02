Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0126 --Trickdieb auf den Hund gekommen--

Ort: Bremen-Vahr, Neue Vahr Südwest, Franz-Mehring-Straße Zeit: 23.02.23, 15 Uhr

Ein Trickdieb in Begleitung seines Hundes entwendete am Donnerstagnachmittag in der Vahr einer 83 Jahre alten Seniorin in ihrer Wohnung das Portemonnaie. Die Polizei erhofft sich Zeugenhinweise.

Der Mann verwickelte die Bremerin im Eingang eines Mehrparteienhauses in der Franz-Mehring-Straße in ein Gespräch und bot ihr an, ihre Einkaufstüten hoch in die Wohnung zu tragen. Die 83-Jährige nahm das Angebot dankend an und schloss die Tür auf. In dem Moment schoss der Hund durch die Wohnung und lenkte sie damit offensichtlich etwas ab. Der Mann fing sein Tier wieder ein und verabschiedete sich. Wenig später stellte die Frau fest, dass ihr Portemonnaie fehlte. Der Dieb wurde als etwa 25 bis 30 Jahre alt und 170 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte kurze braune Haare und auffallend wenige Zähne im Mund. Sein kleiner Mischlingshund hatte helles Fell. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße eine der häufigsten Straftaten, von der ältere Menschen betroffen sein können. Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Daher rät die Polizei: Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung!

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell